В Химках мужчина измазал стены квартиры фекалиями во время ссоры с женой

Житель подмосковных Химок во время ссоры с женой измазал фекалиями все стены в квартире, сообщает Telegram-канал «Москвач». Услышав громкие крики из квартиры, соседи поспешили обратиться в правоохранительные органы.

Они рассказали, что силовики не стали никого задерживать. Стражи правопорядка предложили разобраться супругам в конфликте самостоятельно, сказано в публикации.

