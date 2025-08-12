Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:30

В Химках мужчина измазал стены квартиры фекалиями во время ссоры с женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковных Химок во время ссоры с женой измазал фекалиями все стены в квартире, сообщает Telegram-канал «Москвач». Услышав громкие крики из квартиры, соседи поспешили обратиться в правоохранительные органы.

Они рассказали, что силовики не стали никого задерживать. Стражи правопорядка предложили разобраться супругам в конфликте самостоятельно, сказано в публикации.

Ранее в китайской провинции Сычуань супружеская пара не смогла мирно разделить 29 кур при разводе. Сельские жители обратились в суд, когда оказалось, что нечетное количество птиц невозможно поделить поровну, в итоге им пришлось съесть одну курицу.

Кроме того, в Тарумовском районе Дагестана 62-летний мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей супруге и взял ее в заложники вместе с сестрой. Прибывшие на место происшествия силовики обезвредили его и освободили женщин. Конфликт возник на почве имущественных разногласий после развода.

Между тем житель индийской деревни Ронаси в штате Раджастан Маниш Мана отомстил бросившей его жене за предательство. Мужчина женился на Сапне Мина из Тигрии, оплатил ей обучение и помог устроиться на работу. Однако в процессе он стал участником мошеннической схемы, о которой и рассказал властям после развода.

