Бузова рассказала, по какому завету живет Бузова рассказала, что мало ест и много занимается спортом

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что спорт и ограничение в еде помогают ей держать вес в норме. В интервью «Леди Mail» она добавила, что следует завету диетологов и ест куриную грудку с рисом и салаты.

Уже все диетологи по всему миру сказали, что, если хотите быть в прекрасной физической форме, нужно заниматься спортом и правильно питаться. Я следую этому завету, — сообщила она.

Ранее Бузова призналась, что в школе испытывала трудности с грамматикой. Несмотря на это, телеведущая самостоятельно занимается ведением своих соцсетей, что является удивительным фактом для многих. Тем не менее, отметила она, с изложением собственных мыслей никаких проблем нет.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что скрывает от общественности адрес своего проживания и никогда не снимает видеоконтент в собственной квартире. Бузова отметила, что очень любит свой дом.