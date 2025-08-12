Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:00

Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы

Спасатели в Москве достали змею с дерева

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Спасатели в Москве сняли с дерева сбежавшую из квартиры змею, сообщает отряд «СпасРезерв». Маргарита Владленовна, именно такое имя дали полозу, совершила побег ранним утром. Она выбралась через приоткрытое для проветривания окно. Хозяин обнаружил исчезновение почти сразу.

Он разместил объявление о пропаже домашнего любимца. Вечером того же дня соседи сообщили, что на дереве у четвертого этажа замечен полоз. Специалисты оперативно прибыли на место. Змея была бережно снята с ветвей и возвращена владельцу.

Ранее в центре Лос-Анджелеса охотник на рептилий Джозеф Харт поймал семиметрового питона. Огромная змея свободно передвигалась возле жилого комплекса. Молодой человек, не имея специального оборудования, проявил необычную смелость — он забрался в мусорный контейнер и голыми руками схватил рептилию. Харт предположил, что питон был брошен прежними хозяевами. Когда прибыли сотрудники службы, они настаивали на усыплении животного, но охотник сумел отстоять его жизнь. Ветеринары забрали змею в специализированный приют, где ей предстоит трехмесячная реабилитация.

