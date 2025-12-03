Кошка спасла российских туристов от ядовитой змеи на Бали

Кошка спасла семью российских туристов из Екатеринбурга от ядовитой змеи на Бали, сообщает Telegram-канал Mash. Животное перехватило зеленую гадюку у входа в дом и не позволило ей проникнуть внутрь. В результате питомец получил укус, а сами люди не пострадали.

По данным канала, хозяева нашли кошку в тяжелом состоянии. Со слов специалистов, шансы выжить у пострадавшего животного были минимальными. Местная ветеринарная клиника ввела кошке противоядие и поместила в реанимацию. Там она провела три дня с сильным отеком. Сейчас питомец идет на поправку.

Ранее в Японии скончалась знаменитая кошка Нитама, которая в течение 10 лет служила «смотрителем» вокзала в городе Кинокава. Она продолжила традицию, начатую предыдущим питомцем Тамой: ее основной обязанностью было приветствие пассажиров. Животное ушло из жизни в возрасте 15 лет.

До этого ветеринары в Москве спасли кошку Ксюшу. Специалисты извлекли рыболовный крючок из ее лапы после того, как питомец наступил на снасть. Врачи напомнили владельцам животных о необходимости хранить острые предметы в недоступных местах, а также не пытаться самостоятельно удалять такие предметы из мягких тканей.