Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком

В Москве ветеринары спасли кошку по кличке Ксюша с застрявшим в лапе крючком, сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную государственную ветеринарную службу. Питомец наступил на острый предмет, когда хозяин разбирал рыболовные снасти.

В Донской ветеринарной клинике врач Ксения Законова извлекла крючок из лапы. После этого кошке обработали рану.

В ветеринарной службе также напомнили хозяевам питомцев, что острые предметы следует хранить в закрытом месте, куда не смогут добраться животные. Специалисты обратили внимание, что самостоятельно вытаскивать предмет не стоит, особенно из мягких тканей.

Ранее ветеринары в Москве смогли вылечить кролика со сложным переломом лапы. К медикам попало животное по кличке Шарлотта. Кролику провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией.