На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая Bloomberg: перестановки в МИД Китая могут подорвать авторитет Пекина

Инициированные руководством КНР кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел могут подорвать международное положение Пекина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доцента Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилана Ло. По его словам, задержание директора международного отдела Компартии Китая Лю Цзяньчао и подобные действия пошатнут авторитет КНР в сфере внешней политики еще больше.

Внешнеполитический аппарат Китая вновь столкнулся с вопросами о преемственности власти после сообщений о допросе высокопоставленного деятеля, которого многие считали следующим министром иностранных дел страны, — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае задержан глава международного отдела Коммунистической партии Лю Цзяньчао. Он возглавлял подразделение с 2022 года и рассматривался как возможный преемник главы МИД КНР. По данным журналистов, наиболее частой причиной допроса высокопоставленных чиновников в стране становятся связанные с коррупцией дела.

По официальным данным, последними публичными мероприятиями Лю Цзянчао стали визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир. В начале 2024 года Лю Цзянчао посетил США, где встретился с Энтони Блинкеном, занимавшим пост госсекретаря. По словам американских дипломатов, он получил высокую оценку за заявления о важности стабильных отношений между Вашингтоном и Пекином.