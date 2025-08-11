Янтарный джем из груш: готовим густое варенье, чтобы ложка стояла

Грушевый джем — это нежное лакомство с бархатистой текстурой, янтарным цветом и тонким медовым вкусом, где сладость груш гармонично сочетается с легкой кислинкой лимона.

Для приготовления очистите 1 кг груш от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Добавьте 500 г сахара, сок 1 лимона и 1 ч. л. молотой корицы. Варите на медленном огне 40 минут, помешивая и снимая пену, пока масса не загустеет. В конце добавьте 1 пакетик ванильного сахара для аромата. Готовность проверьте каплей на блюдце — если не растекается, джем готов. Разлейте горячим по стерильным банкам и закатайте.

Остывшее варенье приобретает красивый янтарный оттенок и плотную, густую консистенцию, что ложка стоит. Идеально для тостов, сырников или в качестве начинки для пирогов.

Ранее стало известно, как приготовить густое малиновое джем-желе — рецепт на 1 кг ягод.