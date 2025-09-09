Настало время кексов и шарлоток! Осенний кекс с грушами и шоколадом

Влажный, ароматный и невероятно уютный осенний кекс с грушами и шоколадом станет главным украшением вашего чаепития! Этот рецепт — идеальный способ превратить сезонные фрукты в произведение кулинарного искусства.

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте 2 яйца с 150 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте 120 мл растительного масла и 100 мл йогурта, перемешайте. Всыпьте 200 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 2 ст. л. какао. Аккуратно вмешайте тесто до однородности. Очистите и нарежьте кубиками 2 спелые груши, добавьте в тесто вместе с 100 г рубленого темного шоколада. Форму для выпечки застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до сухой шпажки.

Дайте кексу полностью остыть в форме — так он останется сочным. Подавайте, посыпав сахарной пудрой. Нежная текстура с тающими шоколадными кусочками и сочными грушами создает совершенное сочетание! Этот кекс хорош и на следующий день, став еще ароматнее.

