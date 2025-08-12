Самые ленивые и самые вкусные хычины! Нужны картошка, сыр и мука! Эти картофельные лепешки родом из кавказской кухни готовятся без долгого замешивания теста и сложных манипуляций. Они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи, а расплавленный сыр делает их по-настоящему аппетитными. Идеальный вариант для сытного завтрака, ужина или даже перекуса.
Ингредиенты
- Картофель — 5 шт. (небольших)
- Сыр — 300 г
- Мука — 1 стакан
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Картофельный крахмал — для раскатывания
Приготовление
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, затем разомните его в пюре без комочков. Натрите сыр на крупной терке и смешайте с теплым картофелем, добавьте яйцо, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, вымешивая мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам.
- Разделите массу на равные части, каждую обваляйте в крахмале и раскатайте в тонкую лепешку. Обжарьте хычины на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, затем смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.
