12 августа 2025 в 05:30

Самые ленивые и самые вкусные хычины! Нужны картошка, сыр и мука

Самые ленивые и самые вкусные хычины! Нужны картошка, сыр и мука! Эти картофельные лепешки родом из кавказской кухни готовятся без долгого замешивания теста и сложных манипуляций. Они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи, а расплавленный сыр делает их по-настоящему аппетитными. Идеальный вариант для сытного завтрака, ужина или даже перекуса.

Ингредиенты

  • Картофель — 5 шт. (небольших)
  • Сыр — 300 г
  • Мука — 1 стакан
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Картофельный крахмал — для раскатывания

Приготовление

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, затем разомните его в пюре без комочков. Натрите сыр на крупной терке и смешайте с теплым картофелем, добавьте яйцо, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, вымешивая мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам.
  2. Разделите массу на равные части, каждую обваляйте в крахмале и раскатайте в тонкую лепешку. Обжарьте хычины на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, затем смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

