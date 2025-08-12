Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве

В Москве двое подростков взяли в аренду электросамокат, используя чужой аккаунт. Один из мальчиков погиб. На видео с камер наблюдения видно, как они врезались в столб, и юношу, который ехал сзади, отбросило под колеса автобуса, передает Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело. Выживший мальчик находится в больнице. Информации о его состоянии пока нет.

В столичной прокуратуре сообщили, что подросткам по 16 лет. Автобус, под который попал погибший, двигался в попутном направлении.

Ранее мальчик упал с электросамоката, потерял сознание и умер в селе Волчиха Алтайского края. У 10-летнего ребенка диагностировали перелом черепа. Родители приобрели электросамокат за три дня до трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого курьер на электросамокате сбил пятилетнюю девочку на Московском шоссе в Рязани. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Родители написали заявление в полицию.