Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика На Алтае 10-летний мальчик умер после падения с электросамоката

Мальчик упал с электросамоката, потерял сознание и умер в селе Волчиха Алтайского края, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. У 10-летнего ребенка диагностировали перелом черепа. Родители приобрели электросамокат за три дня до трагедии.

В селе Волчиха 10-летний мальчик катался на электросамокате по улице. <…> Он не справился с управлением и упал на асфальт, после чего потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, — сказано в сообщении.

Семья погибшего ребенка ранее не находилась на профилактическом учете. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее курьер на электросамокате сбил пятилетнюю девочку в Рязани. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Родители написали заявление в полицию.

В Бугульме до этого 16-летний подросток врезался в металлический столб во время катания на электросамокате. Несмотря на госпитализацию, юноша скончался от полученных травм.