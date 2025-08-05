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05 августа 2025 в 16:29

Поездка на электросамокате печально закончилась для российского подростка

Прокуратура Татарстана сообщила о гибели 16-летнего самокатчика в Бугульме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Бугульме 16-летний подросток погиб после столкновения с металлическим столбом во время катания на электросамокате, сообщила прокуратура Татарстана. По данным ведомства, трагедия произошла 4 августа на улице Ярослава Гашека.

По предварительным данным, 16-летний подросток катался на электросамокате. В пути следования он совершил наезд на металлический столб декорации в пешеходной зоне, — сказано в сообщении.

Несмотря на госпитализацию, юноша скончался от полученных травм утром 5 августа. Отмечается, что Бугульминская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по данному факту. В ведомстве призвали родителей обеспечивать безопасность детей при использовании средств индивидуальной мобильности, включая обязательное использование защитной экипировки и соблюдение ПДД.

Ранее подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

До этого в Балашихе произошло ДТП с участием самокатчика, который сбил девятилетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Полиция начала поиск человека, причастного к наезду.

Россия
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