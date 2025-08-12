Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве

В Москве 16-летний подросток на арендованном под чужим аккаунтом электросамокате попал под автобус и погиб, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Он катался вместе с другом на улице Никулинской. Второму юноше оказывают медпомощь. Правоохранители организовали проверку.

Подросток не справился с управлением и упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство. Мальчик скончался на месте, — сказано в сообщении.

Ранее мальчик упал с электросамоката, потерял сознание и умер в селе Волчиха Алтайского края. У 10-летнего ребенка диагностировали перелом черепа. Родители приобрели электросамокат за три дня до трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого курьер на электросамокате сбил пятилетнюю девочку на Московском шоссе в Рязани. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Родители написали заявление в полицию.