Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:21

Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни

Профессор Сафонов назвал доход в 250 тысяч рублей на человека самым оптимальным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячный доход в 250 тысяч рублей на одного человека наиболее оптимален для нормальной жизни в современной России, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Семье, где есть двое родителей и один ребенок, по его словам, нужно получать уже где-то 500 тысяч.

В этом случае они, во-первых, купят машину, то есть смогут накопить на нее достаточно быстро и без принятия на себя кредитных обязательств. Ну и в конечном итоге они могут купить квартиру даже в кредит, но при этом уровень кредитной нагрузки у них будет в допустимых пределах, где-то процентов 40 с учетом выплаты процентов от общих доходов, но это на 30 лет, — объяснил Сафонов.

Он также отметил, что некорректно сравнивать уровень жизни в СССР и современной России. В советское время существовали так называемые общественные фонды потребления, были совсем другие цены, уточнил эксперт. Профессор добавил, что сейчас культурное или спортивное воспитание ребенка обходится родителям достаточно дорого.

В НИУ ВШЭ ранее заявили, что порядка 250 тысяч рублей нужно на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни, в представлении состоятельных россиян. Согласно опросу, обеспеченным себя можно чувствовать при доходе 500 тысяч рублей на каждого члена семьи.

доходы
общество
профессоры
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.