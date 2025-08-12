Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни Профессор Сафонов назвал доход в 250 тысяч рублей на человека самым оптимальным

Ежемесячный доход в 250 тысяч рублей на одного человека наиболее оптимален для нормальной жизни в современной России, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Семье, где есть двое родителей и один ребенок, по его словам, нужно получать уже где-то 500 тысяч.

В этом случае они, во-первых, купят машину, то есть смогут накопить на нее достаточно быстро и без принятия на себя кредитных обязательств. Ну и в конечном итоге они могут купить квартиру даже в кредит, но при этом уровень кредитной нагрузки у них будет в допустимых пределах, где-то процентов 40 с учетом выплаты процентов от общих доходов, но это на 30 лет, — объяснил Сафонов.

Он также отметил, что некорректно сравнивать уровень жизни в СССР и современной России. В советское время существовали так называемые общественные фонды потребления, были совсем другие цены, уточнил эксперт. Профессор добавил, что сейчас культурное или спортивное воспитание ребенка обходится родителям достаточно дорого.

В НИУ ВШЭ ранее заявили, что порядка 250 тысяч рублей нужно на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни, в представлении состоятельных россиян. Согласно опросу, обеспеченным себя можно чувствовать при доходе 500 тысяч рублей на каждого члена семьи.