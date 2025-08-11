Названа сумма, которая требуется россиянину для чувства обеспеченности ВШЭ: по 500 тысяч рублей в месяц на члена семьи требуется для обеспеченности

Порядка 250 тысяч рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян, говорится в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения» от НИУ ВШЭ. Уточняется, что обеспеченным себя можно чувствовать при доходе в 500 тысяч рублей на каждого члена семьи, передает ТАСС.

В статье говорится, что еще один признак высокого статуса — возможность отдыхать за границей, наличие своего жилья и автомобиля. Также 40% опрошенных уверены, что признак большого достатка — наличие гибкого графика и возможности распоряжаться временем по своему усмотрению, причем чаще об этом говорила молодежь.

Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже «нормальных» по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение «недотягивания» до нормы, — отметил эксперт.

Ранее в Росстате информировали, что реальные располагаемые доходы жителей России за I полугодие 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Речь идет о суммах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Также, по данным ведомства, Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются регионами с самыми высокими зарплатами. В пятерке лидеров также оказались Свердловская область и Татарстан. В соответствующем исследовании было задействовано 28,4 млн человек, работающих в 95,4 тысячи организаций.