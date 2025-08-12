Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:22

В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам

«Известия»: просрочка по ипотеке в России выросла до 95 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем просрочки по целевым кредитам в России практически удвоился во втором квартале 2025 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, просрочка по ипотеке выросла на 97%, до 95 млрд рублей, а по автокредитам — на 85%, до 32 млрд рублей.

Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, — объяснил гендиректор бюро Михаил Алексин.

В Центробанке отметили, что в автокредитовании доля кредитов с просрочкой более 90 дней достигла 4%, а в ипотеке — 1,1%. Регулятор объясняет это многими факторами, в том числе «вызреванием» ссуд в 2023–2024 годах. Тогда банки активно работали с заемщиками повышенного риска.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о задолженностях по кредитам в секторе малого и среднего предпринимательства на 767 млрд рублей. Он объяснил их адаптационными процессами. По словам Говырина, данная сумма является 5% от общего объема долгов, что укладывается в допустимые параметры.

ЦБ РФ
Банк России
долги
кредиты
ипотека
автокредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.