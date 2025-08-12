В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам «Известия»: просрочка по ипотеке в России выросла до 95 млрд рублей

Объем просрочки по целевым кредитам в России практически удвоился во втором квартале 2025 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, просрочка по ипотеке выросла на 97%, до 95 млрд рублей, а по автокредитам — на 85%, до 32 млрд рублей.

Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, — объяснил гендиректор бюро Михаил Алексин.

В Центробанке отметили, что в автокредитовании доля кредитов с просрочкой более 90 дней достигла 4%, а в ипотеке — 1,1%. Регулятор объясняет это многими факторами, в том числе «вызреванием» ссуд в 2023–2024 годах. Тогда банки активно работали с заемщиками повышенного риска.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о задолженностях по кредитам в секторе малого и среднего предпринимательства на 767 млрд рублей. Он объяснил их адаптационными процессами. По словам Говырина, данная сумма является 5% от общего объема долгов, что укладывается в допустимые параметры.