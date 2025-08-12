Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:11

Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве

Адвокат Жорин: состояние юриста Шуваевой после нападения остается стабильным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Состояние юриста Юлии Шуваевой, на которую напали в районе проспекта Мира в Москве, остается стабильным, заявил NEWS.ru ее коллега адвокат Александр Жорин. Он также подтвердил, что нападавший был задержан, но впоследствии отпущен.

Подробности нападения на Шуваеву пока рассказать не могу. Нападавший был задержан, но впоследствии отпущен. Состояние Юлии стабильное, — пояснил Жорин.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов после нападения на съемочную группу ВГТРК при съемках сюжета о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в Москве. По версии следствия, соседка героини программы несколько раз толкнула сотрудников СМИ и нанесла удары одному из корреспондентов. Инцидент произошел 5 августа.

Московский суд ранее арестовал мужчину, подозреваемого в надругательстве над незнакомой женщиной около подъезда. Ему предъявили обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера» и заключили под стражу.

