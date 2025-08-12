Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве

Адвокат Жорин: состояние юриста Шуваевой после нападения остается стабильным

Состояние юриста Юлии Шуваевой, на которую напали в районе проспекта Мира в Москве, остается стабильным, заявил NEWS.ru ее коллега адвокат Александр Жорин. Он также подтвердил, что нападавший был задержан, но впоследствии отпущен.

Подробности нападения на Шуваеву пока рассказать не могу. Нападавший был задержан, но впоследствии отпущен. Состояние Юлии стабильное, — пояснил Жорин.

