12 августа 2025 в 13:20

Координатор атак БПЛА на Курск получил 16 лет тюрьмы

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Москвы Эльдара Марченко виновным по уголовному делу об атаках беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты Курска в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Он получил 16 лет лишения свободы. Из них первые пять лет Марченко проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Назначить Эльдару Марченко наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием первых пять лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, — сказал судья.

При этом адвокат осужденного отметил, что решение суда еще не вступило в силу. Он собирается обжаловать его в апелляционном порядке. Сам Марченко настаивал на своей непричастности к атакам дронов, а также отрицал связь с украинскими спецслужбами.

Ранее появилась информация, что гособвинитель потребовал назначить Марченко 19 лет колонии по делу об организации атак БПЛА. Прокурор настаивал на том, чтобы подсудимый провел первые шесть лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии.

