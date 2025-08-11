Обвиняемому по делу об атаках дронов на Курск грозит 19 лет колонии

Государственный обвинитель потребовал назначить москвичу Эльдару Марченко 19 лет колонии по делу об организации атак беспилотников на Курск, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Прокурор предложил назначить отбывание первых шести лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Прошу назначить подсудимому Эльдару Марченко наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых шести лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, — заявила представитель обвинения.

Подсудимый, изначально согласившийся сотрудничать со следствием, после появления адвоката отказался от дачи показаний и не признает вину. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года из-за атак дронов на Ростовскую область, а позже к нему присоединили эпизоды с обстрелами Курска в августе 2023-го. По версии следствия, Марченко причастен к террористическим актам с использованием БПЛА против гражданской инфраструктуры.

Ранее ФСБ сообщила, что силовики задержали в Благовещенске жителя Амурской области за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. По информации ведомства, мужчина переписывался с представителем украинской террористической организации в мессенджере. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии».