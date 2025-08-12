Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:47

Российского мэра-землевора приговорили к пяти годам колонии

Экс-мэр Тулуна Карих получил пять лет колонии за присвоение земельных участков

Юрий Карих Юрий Карих Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Бывший мэр Тулуна Юрий Карих получил пять лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Он осужден по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: о превышении полномочий, халатности, злоупотреблении властью и растрате.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Карих не расселил 29 семей из аварийного общежития, хотя был обязан это сделать в 2014-2023 годах. В 2020 году экс-мэр незаконно внес в список пострадавших от наводнения 2019 года жильцов 11 домов, которые не имели на это права. Благодаря этому они получили бесплатное жилье из госфонда.

Кроме того, с 2020 по 2022 годы он оформил муниципальный земельный участок на подставных лиц, чем причинил городу ущерба на более чем 1,2 млн рублей. А в 2022 году передал еще один участок своему сыну, из-за чего бюджет потерял 412 тысяч рублей.

Ранее бывший начальник радиотехнической службы Военно-морского флота Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. Суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти на три года. Кроме того, Лопатиева обязали выплатить штраф в 16,5 млн рублей.

Иркутская область
приговоры
суды
растраты
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.