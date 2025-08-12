Российского мэра-землевора приговорили к пяти годам колонии Экс-мэр Тулуна Карих получил пять лет колонии за присвоение земельных участков

Бывший мэр Тулуна Юрий Карих получил пять лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Он осужден по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: о превышении полномочий, халатности, злоупотреблении властью и растрате.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Карих не расселил 29 семей из аварийного общежития, хотя был обязан это сделать в 2014-2023 годах. В 2020 году экс-мэр незаконно внес в список пострадавших от наводнения 2019 года жильцов 11 домов, которые не имели на это права. Благодаря этому они получили бесплатное жилье из госфонда.

Кроме того, с 2020 по 2022 годы он оформил муниципальный земельный участок на подставных лиц, чем причинил городу ущерба на более чем 1,2 млн рублей. А в 2022 году передал еще один участок своему сыну, из-за чего бюджет потерял 412 тысяч рублей.

