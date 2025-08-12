Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:16

Певец Ковалев раскрыл, как Лайма Вайкуле может помочь СВО

Знакомый с Вайкуле Ковалев заявил, что певица сможет шить форму для героев СВО

Андрей Ковалев Андрей Ковалев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью NEWS.ru пояснил, что считает правильным наказать певицу Лайму Вайкуле тюремным сроком за ее призывы к Западу «дать больше оружия Украине». В местах заключения, по его мнению, артистка могла бы шить варежки и форму для участников СВО.

Нам нужно форму и варежки шить для наших ребят-героев СВО. Пригодится и Лайма, шить, наверное, умеет. Пофигу, что иностранка, лишь бы шить умела, — заявил артист и бизнесмен.

Ранее он предположил, что у исполнительницы могут быть проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного в 2020 году коронавируса. Именно после пандемии, по мнению Ковалева, «Лайма переменилась». Так он прокомментировал слова певицы на музыкальном фестивале в Юрмале, где она призвала Запад «дать больше оружия Украине».

Глава ФПБК Бородин сообщил, что ожидает положительных результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.

Лайма Вайкуле
шоу-бизнес
артисты
СВО
русофобия
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселить бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
В Крыму разгорелся природный пожар
Иосиф Пригожин сообщил печальное известие о своем зяте
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.