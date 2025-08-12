Певец Ковалев раскрыл, как Лайма Вайкуле может помочь СВО Знакомый с Вайкуле Ковалев заявил, что певица сможет шить форму для героев СВО

Певец и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью NEWS.ru пояснил, что считает правильным наказать певицу Лайму Вайкуле тюремным сроком за ее призывы к Западу «дать больше оружия Украине». В местах заключения, по его мнению, артистка могла бы шить варежки и форму для участников СВО.

Нам нужно форму и варежки шить для наших ребят-героев СВО. Пригодится и Лайма, шить, наверное, умеет. Пофигу, что иностранка, лишь бы шить умела, — заявил артист и бизнесмен.

Ранее он предположил, что у исполнительницы могут быть проблемы с душевным здоровьем из-за перенесенного в 2020 году коронавируса. Именно после пандемии, по мнению Ковалева, «Лайма переменилась». Так он прокомментировал слова певицы на музыкальном фестивале в Юрмале, где она призвала Запад «дать больше оружия Украине».

Глава ФПБК Бородин сообщил, что ожидает положительных результатов проверки генеральной прокуратуры РФ в отношении Вайкуле и ее высказываний, направленных против России. По его мнению, артистка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье о призывах к терроризму.