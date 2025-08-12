Удар по сапфирам, теракт под Москвой, СВУ 60 кг: ВСУ атакуют РФ 12 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники ВСУ совершили налет на Ставрополь. Войска противника стягивают силы к границе с Курской областью. Спецслужбы задержали агента СБУ при попытке совершить теракт против сотрудника Минобороны РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ВСУ запустили десятки БПЛА по территории России

В ночь на 12 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 25 дронов. 22 воздушные цели были уничтожены над Ростовской областью, еще три — над Ставропольским краем.

По данным ведомства, утром 12 августа противник продолжил атаковать РФ беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали три летательных аппарата над Ульяновской областью и один — над Белгородской.

Мэр Ставрополя сообщил о попадании дрона ВСУ в жилую многоэтажку

В результате ночного налета дронов ВСУ на Ставрополь были повреждены социальный объект и жилой комплекс, сообщил мэр города Иван Ульянченко. По его словам, в обоих зданиях выбило стекла. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«К восстановлению приступим сегодня. <…> Взрывотехники готовятся обезвредить перехваченные системой ПВО дроны», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Местные Telegram-каналы пишут, что БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие. В городе было перекрыто движение на улицах Ленина, Индустриальной и Кулакова, в окрестностях которых расположен завод синтетических корундов (сапфиров) «Монокристалл».

Военный блогер Олег Царев утверждает, что целью БПЛА в Ставрополе был завод, который выпускает системы управления для морских судов. При этом ни руководство региона, ни Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по промышленным предприятиям в Ставрополе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стали известны последствия массированной ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области в трех частных домах были выбиты стекла после ночной атаки дронов ВСУ, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. Кроме того, в одном жилище были повреждены кровля, окна и забор.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Стекла выбиты в трех частных домах. В доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор», — написал глава региона в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Стало известно о планах ВСУ вторгнуться в Курскую область

Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ, предположительно, готовятся снова вторгнуться в Курскую область. По его данным, на границе региона было зафиксировано скопление бойцов противника численностью 1,5 тысячи человек.

Канал пишет, что Киев стягивает силы в районах сел Юрьево и Линово в Сумской области. В минувшие выходные украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Курской области в районе населенного пункта Теткино, однако была отбита силами российской армии.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Агент Службы безопасности Украины планировал взорвать сотрудника Минобороны РФ

В Московской области ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, сообщает Центр общественных связей спецслужбы. Силовики задержали подозреваемого 1989 года рождения.

Установлено, что мужчина действовал по заданию из Киева. Он изготовил самодельное взрывное устройство в соответствии с инструкцией куратора и замаскировал его в автомобиле. Подозреваемый собирался припарковать и взорвать машину, начиненную более чем 60 кг взрывчатки, поблизости от российского военнослужащего.

Агента Службы безопасности Украины задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления. Мужчина дал признательные показания. На допросе он сообщил, что в обмен на совершение теракта ему предложили вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ. В России подозреваемому грозит пожизненный срок.

ФСБ РФ Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 47 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 100 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 29 частных домов, социальный объект, коммерческое и административное здания, линии электропередачи, сельхозтехника, автобус, три грузовых и 27 легковых автомобилей.

По словам губернатора, мужчина получил ранения при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори. Еще один мужчина пострадал в селе Соболевка. В селе Красная Яруга в результате прилета БПЛА по частному дому была ранена супружеская пара. Кроме того, мужчина и женщина пострадали при артобстреле Шебекино.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Два медика погибли при атаке БПЛА ВСУ на машину скорой помощи в ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 11 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 12 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Повреждения получили жилой дом, инфраструктурный объект, легковой автомобиль и машина скорой помощи. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

«Ударный БПЛА атаковал скорую медицинскую помощь. Фельдшер и санитар бригады погибли, водитель госпитализирован, получает квалифицированную медицинскую помощь. Его состояние оценивают как тяжелое», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

