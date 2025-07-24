Крушение Ан-24, делегаты Киева обиделись, бесчинство мигрантов: что дальше

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, украинская делегация обиделась из-за близко поставленных столов на переговорах в Стамбуле, малолетние мигранты надругались над четырехлетней девочкой в Калужской области — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о крушении пассажирского Ан-24 в Приамурье

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Приамурье утром 24 июля. Около 08:00 мск на подлете к Тынде экипаж перестал выходить на связь, перед этим он ушел на второй круг. На поиски самолета из Благовещенска вылетел вертолет Ми-8 и выдвинулась наземная группа, а также подключились Росавиация и МЧС.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира, пять из которых — дети, и шесть членов экипажа. Одной из пассажирок была годовалая девочка, которая летела вместе с 25-летней мамой.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на борту самолета был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. По данным канала, последний раз он выходил на дежурство в минувшее воскресенье, 20 июля. Леониду Ефимовичу был 71 год, его стаж — 48 лет. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице № 1 и был награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения 1995 года в городе Нефтегорске.

Бортпроводницей разбившегося самолета являлась Анастасия Бессмертная. По информации источника, она работала в сфере с 2007 года. Супруг Анастасии — бортовой механик, с которым она познакомилась на работе, у бортпроводницы также остались две дочери. Следственный комитет России подтвердил, что все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Место крушения самолета Ан-24 Фото: t.me/dvtproc

Отмечается, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта прибытия. Диспетчерская служба предпринимала попытки установить контакт с самолетом, но все они оказались безуспешными.

Спасатели обнаружили горящий фюзеляж в 15 километрах от Тынды. Обломки разбросаны на большой площади, из-за сложной местности специалисты не могли оперативно до них добраться. В качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка экипажа. По данным источника, воздушное судно могло зацепить сопку при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

«В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии», — подчеркнул информатор.

В аэропорту Благовещенска, откуда вылетел разбившийся самолет, проводятся следственные действия. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, следователи изучают документы и изымают образцы топлива.

«Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту вылета проводятся следственные действия, изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт, дается оценка обслуживающему персоналу», — отметил первый замруководителя Владимир Ануфриев.

Он также уточнил, что следственные действия организованы и в иркутской авиакомпании «Ангара». Известно, что Ространснадзор проверял «Ангару» в июне 2025 года — за месяц до крушения Ан-24. Тогда проверка была плановой, серьезных нарушений надзорные органы не нашли. В течение последнего года в компании прошло 12 внеплановых проверок. В них участвовали различные контролирующие структуры, включая авиационные и транспортные органы. Ни одна из них не выявила нарушений.

После крушения самолета в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона добавил, что создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. Кроме того, в Приамурье объявлен трехдневный траур.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал оперативный доклад о ходе расследования авиакатастрофы. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Следственные органы продолжают устанавливать причины трагедии.

Место крушения самолета Ан-24 Фото: t.me/dvtproc

Украинские дипломаты обиделись на одну деталь во время переговоров в Стамбуле

Украинские дипломаты на переговорах с Россией в Стамбуле остались недовольным тем, что из-за палящего солнца во дворце Чираган столы обеих делегаций поставили близко друг к другу. Как сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло, делегаты от Киева пытались разговаривать только на украинском языке.

«Солнце развернулось, стало жарко, и столы поставили вместе, буквально метр между ними. Наших это вообще никак не напрягает. По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — поделился журналист.

Он также рассказал, что сотрудникам СМИ раздавали пропуска для допуска на пресс-конференцию по итогам третьего раунда переговоров: российским — синие карточки, украинским — желтые.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Турции 23 июля. Встреча продлилась около 35 минут — почти в два раза меньше, чем в прошлый раз. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский описал позиции сторон, касающиеся прекращения огня и заключения мирной сделки, как «максимально далекие друг от друга».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренности об обмене телами солдат и гражданских лиц в ходе переговоров стоит оценивать положительно. По его словам, это важный гуманитарный аспект, который должен оставаться в повестке.

Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

Изнасиловавший четырехлетнюю девочку мигрант сделал шокирующее заявление

Один из малолетних таджикских мигрантов, надругавшийся над четырехлетней девочкой в деревне Кривское Калужской области под Обнинском, грозился изнасиловать всех русских женщин. Как рассказала NEWS.ru местная жительница Ирина, эти дети держали в страхе весь двор.

«Один из таджикских мальчиков рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждал, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. Однажды в школе он затащил первоклассницу в туалет и стянул с нее трусы. Люди боялись за свою безопасность и били тревогу из-за этого беспредела», — сказала Ирина.

Она сообщила, что примерно в феврале мальчика отчислили из школы, а родителям вернули документы. Привлекать опеку не стали. Местные решили, что семейство вернулось на родину, но, как оказалось, это было не так. Преступление мигранты совершили в бельевой сушилке, расположенной рядом с детской площадкой.

«Многие дети любят там играть. Возможно, малолетние преступники просто позвали девочку, а когда она подошла, оглушили. Когда папа к ней подбежал, она уже плакала», — добавила женщина.

Допрос одного из родителей малолетних насильников Фото: СК РФ

Родителей двух малолетних насильников могут депортировать из России. По данным СУ СК РФ по региону, сейчас семьи фигурантов находятся в центре временного содержания иностранных граждан.

«По решению суда фигуранты помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, их родители — в центр временного содержания иностранных граждан, также рассматривается вопрос об их депортации», — подчеркнули в ведомстве.

Происшествием возмутился губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он также отметил, что дети находились на территории РФ с нарушениями в документах.

«Ведется следствие. Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость», — заявил глава региона.

Отдельно Шапша потребовал привлечь к ответственности тех, кто совершил нарушения при допуске мигрантов через границу и недостаточно хорошо контролировал их пребывание на территории страны. Помимо всего прочего, должны быть наказаны и те, кто трудоустроил родителей малолетних насильников, резюмировал губернатор.

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