В Кремле заявили о позитивных договоренностях с Украиной Песков назвал важными договоренности об обменах телами с Украиной

Договоренности об обмене телами солдат и гражданских лиц в ходе переговоров в Стамбуле стоит оценивать положительно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это важный гуманитарный аспект, который должен оставаться в повестке, сообщает ТАСС.

Продолжение обмена и возвращение гражданских тел, которые фактически удерживаются как заложники, <…> продолжение возвращения тел погибших солдат — это чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке. Но [это] все-таки позитивный аспект, – сказал Песков.

Он также отметил, что на переговорах с Украиной в Стамбуле российская сторона делает конкретные и конструктивные предложения.

Накануне стало известно, что в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Полноценное заседание началось в 20:37 по местному времени, что совпадает с московским, и длилось около 40 минут. В российскую переговорную группу вошли помощник главы государства Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

СМИ выяснили, что стороны достигли договоренности провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. По словам Пескова, Москва не ожидала какого-либо прорыва, он вряд ли возможен.

Эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко между тем заявил, что российская делегация на встрече в Стамбуле 23 июля изложила три ключевых требования. По его словам, в список вошли отмена санкций, признание включения в состав РФ четырех регионов и нейтралитет Украины.