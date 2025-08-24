Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:12

Врачи достали из головы трехлетней девочки 15-сантиметровый нож

В Китае врачи спасли девочку, у которой в голове застрял 15-сантиметровый нож

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Китае врачи успешно извлекли 15-сантиметровый нож из головы трехлетней девочки, сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел в результате несчастного случая. По первоначальной информации, мать девочки меняла постельное белье и случайно задела нож, который лежал рядом. От резкого движения лезвие отлетело и вонзилось в голову ребенка, игравшего неподалеку.

Лезвие застряло в черепе над правым ухом. Женщина пыталась самостоятельно извлечь нож, но не смогла и вместо вызова скорой помощи сама отвезла дочь в больницу. Оперировавшие ребенка врачи клиники Дунчуань в Куньмине сообщили, что операция прошла успешно, состояние девочки стабильно. Они отметили, что отсутствие немедленных смертельных повреждений связано с мягкостью детских костей черепа.

Позже поступили неподтвержденные заявления от сотрудников больницы о том, что мать якобы призналась: она махнула ножом, чтобы напугать капризничавшую дочь, и случайно задела ее. Однако полиция официально классифицировала произошедшее как несчастный случай, исключив преступный умысел.

В Уфе до этого врачи извлекли из пищевода мужчины зубную щетку. Пациент случайно проглотил предмет во время чистки зубов, процедуру по удалению провели эндоскописты под наркозом. По словам медиков, операция была осложнена тем, что щетка по цвету напоминала окружающие ткани.

Китай
ножи
дети
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.