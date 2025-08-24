Врачи достали из головы трехлетней девочки 15-сантиметровый нож В Китае врачи спасли девочку, у которой в голове застрял 15-сантиметровый нож

В Китае врачи успешно извлекли 15-сантиметровый нож из головы трехлетней девочки, сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел в результате несчастного случая. По первоначальной информации, мать девочки меняла постельное белье и случайно задела нож, который лежал рядом. От резкого движения лезвие отлетело и вонзилось в голову ребенка, игравшего неподалеку.

Лезвие застряло в черепе над правым ухом. Женщина пыталась самостоятельно извлечь нож, но не смогла и вместо вызова скорой помощи сама отвезла дочь в больницу. Оперировавшие ребенка врачи клиники Дунчуань в Куньмине сообщили, что операция прошла успешно, состояние девочки стабильно. Они отметили, что отсутствие немедленных смертельных повреждений связано с мягкостью детских костей черепа.

Позже поступили неподтвержденные заявления от сотрудников больницы о том, что мать якобы призналась: она махнула ножом, чтобы напугать капризничавшую дочь, и случайно задела ее. Однако полиция официально классифицировала произошедшее как несчастный случай, исключив преступный умысел.

