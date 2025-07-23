В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины

Представители Турции на переговорах России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом завершился в Стамбуле, сообщает ТАСС. Полноценное заседание началось в 20:37 по местному времени, что совпадает с московским, и длилось около 40 минут.

Завершили, — рассказал источник агентства.

До этого прошла встреча глав делегаций от Москвы и Киева, помощника президента РФ Владимира Мединского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбуле. Диалог состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

Позже стартовал третий раунд российско-украинских переговоров. Начало процесса было запланировано на 19:00 по местному времени (совпадает с московским), однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже.

Возглавляющий российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о планах Киева добиться в ходе встречи прямых переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что участников диалога ожидает «очень сложный разговор» в Стамбуле. По его словам, Россия и Украина имеют кардинально противоположные меморандумы, из-за чего встреча не будет легкой.