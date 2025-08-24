Союзник поставит Украине ПВО почти на $700 млн Норвегия закупит Киеву системы ПВО более чем на $695 млн

Норвегия выделит Украине средства для противовоздушной обороны на общую сумму 7 млрд крон ($695 млн, примерно 56 млрд рублей), соответствующее заявление распространило правительство королевства. В рамках достигнутой договоренности с Германией будут закуплены два зенитно-ракетных комплекса Patriot с полным боекомплектом для последующей передачи Киеву.

Норвегия выделяет около 7 млрд крон на противовоздушную оборону [Украины]. Системы ПВО будут поставляться из Германии, — сказано в сообщении правительства.

Кроме того, Украине предоставят немецкие радары TRML-4D, произведенные компанией Hensoldt. Также ВСУ передадут системы противовоздушной обороны малой дальности Typhon 2 производства компании Kongsberg.

Ранее представители российского посольства в Осло заявили, что РФ воспринимает формирование новой норвежской бригады вблизи своих границ как элемент, способный увеличить военно-политическую напряженность в арктическом регионе. Дипломаты отметили, что усиление активности Норвегии и НАТО в районе Кольского полуострова в обязательном порядке учитывается при разработке военных планов.

До этого в Министерстве иностранных дел России был приглашен временный поверенный Норвегии, которому вручили официальную ноту протеста. Причиной послужили введенные ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», осуществлявших промысел в норвежской экономической зоне на основании двустороннего соглашения 1976 года.