Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:07

Союзник поставит Украине ПВО почти на $700 млн

Норвегия закупит Киеву системы ПВО более чем на $695 млн

Зенитно-ракетный комплекс Patriot Зенитно-ракетный комплекс Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Норвегия выделит Украине средства для противовоздушной обороны на общую сумму 7 млрд крон ($695 млн, примерно 56 млрд рублей), соответствующее заявление распространило правительство королевства. В рамках достигнутой договоренности с Германией будут закуплены два зенитно-ракетных комплекса Patriot с полным боекомплектом для последующей передачи Киеву.

Норвегия выделяет около 7 млрд крон на противовоздушную оборону [Украины]. Системы ПВО будут поставляться из Германии, — сказано в сообщении правительства.

Кроме того, Украине предоставят немецкие радары TRML-4D, произведенные компанией Hensoldt. Также ВСУ передадут системы противовоздушной обороны малой дальности Typhon 2 производства компании Kongsberg.

Ранее представители российского посольства в Осло заявили, что РФ воспринимает формирование новой норвежской бригады вблизи своих границ как элемент, способный увеличить военно-политическую напряженность в арктическом регионе. Дипломаты отметили, что усиление активности Норвегии и НАТО в районе Кольского полуострова в обязательном порядке учитывается при разработке военных планов.

До этого в Министерстве иностранных дел России был приглашен временный поверенный Норвегии, которому вручили официальную ноту протеста. Причиной послужили введенные ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», осуществлявших промысел в норвежской экономической зоне на основании двустороннего соглашения 1976 года.

поставки оружия
Норвегия
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.