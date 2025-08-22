Посольство России осудило власти Норвегии из-за одного решения

Россия рассматривает создание новой норвежской бригады у границ РФ как фактор, способный усилить военно-политическую напряженность в Арктике, заявили представители российского посольства в Осло в комментарии РИА Новости. По словам дипломатов, наращивание активности Норвегии и НАТО вблизи Кольского полуострова обязательно учитывается при военном планировании.

Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности. Принятие адекватных ответных мер военно-технического характера относится к компетенции Минобороны России и должным образом учитывается в военном планировании, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный Норвегии, которому вручили ноту протеста. Поводом стали введенные ограничения в отношении российских рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимавшихся промыслом в норвежской экономической зоне на основании двустороннего соглашения 1976 года.