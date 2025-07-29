В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ограничений рыболовства

Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД России и вручили ему ноту протеста из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», которые вели промысел в норвежской экономической зоне по двустороннему соглашению 1976 года, сообщила пресс-служба министерства. Послу было заявлено, что такие недружественные меры являются грубым нарушением договоренностей.

Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Норвегия должна добросовестно относиться к своим обязательствам. В случае отказа Россия пригрозила принять меры для защиты своего рыболовства.

Ранее норвежский ветеран ООН Дэн-Вигго Бергтун заявлял, что Норвегия превратилась в «королевство страха», зарабатывающее на украинском конфликте. По его мнению, власти заявляют о поддержке Украины, но на деле солидарны только с экспортными интересами, стратегиями НАТО и лояльностью США.