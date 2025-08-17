Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску

Песков заявил, что до Аляски в последний раз был в США в 2016 году

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до визита на Аляску в последний раз был в США в 2016 году. Тогда он посетил шахматный матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке, в котором участвовали россиянин Сергей Карякин и швед Магнус Карлсен, передает «Россия 1».

До санкций, [когда] Карякин играл в шахматы с Карлсеном, — отметил представитель Кремля.

Это было первое участие представителя России в финале чемпионата мира с 2008 года. Основные 12 партий завершились со счетом 6:6, после чего Карлсен победил в тай-брейке со счетом 3:1. Карякина тогда прозвали «министром обороны России» за стойкость в партиях.

США ввели санкции против Пескова 24 февраля 2022 года. Ограничения включали заморозку активов и запрет на въезд. Решение стало частью расширенного санкционного пакета Вашингтона. Также под санкции попала супругу Пескова — фигуристка Татьяна Навка, а также его дети.

Ранее представитель Кремля, комментируя проблемы, возникшие с выдачей виз журналистам кремлевского пула, заявил, что США за годы ухудшения отношений с РФ могли разучиться выдавать визы россиянам. Он напомнил, что именно Вашингтон в начале 2022 года решил свернуть все двусторонние процессы, включая консульские вопросы.

