14 августа 2025 в 18:11

«Они разучились»: Песков объяснил проблему с выдачей виз США «пулу»

Песков пошутил, что США из-за ухудшения отношений с РФ разучились выдавать визы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США за годы ухудшения отношений с РФ могли «разучиться» выдавать визы россиянам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистов ВГТРК Павлом Зарубиным. Он с иронией прокомментировал проблемы, возникшие с выдачей журналистам кремлевского пула американских виз. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналиста.

Не забывайте, что американцы просто уже за это время разучились давать визы. Они разучились отдавать эти визы, — пошутил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что именно США в начале 2022 года решились свернуть все двусторонние процессы, включая консульские вопросы. По его словам, в этих негативных процессах возникла «большая инерция».

Песков в беседе с Зарубиным также отметил, что российская делегация на саммите на Аляске будет представительной и большой. Он отметил, что визит будет непростым.

Кроме того, представитель Кремля информировал, что по пути на Аляску президент РФ Владимир Путин посетит один из российских регионов. По его словам, глава государства всегда использует дальние поездки на восток для совмещения региональной работы с международными делами.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
США
визы
журналисты
Павел Зарубин
