Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:54

Песков назвал две особенности российской делегации на Аляске

Песков: российская делегация на Аляске будет представительной и большой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская делегация на саммите в Аляске будет представительной и большой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он отметил, что визит будет непростым.

Отправляемся в достаточно непростую поездку, и наша делегация едет, делегация достаточно представительная, большая. Но и главное, что предстоят контакты двух президентов, — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что по пути на Аляску президент РФ Владимир Путин посетит один из российских регионов. По его словам, глава государства всегда использует дальние поездки на восток для совмещения региональной работы с международными делами.

Также он сообщил, что подготовка встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошла в сжатые сроки. По словам представителя Кремля, при организации саммита были соблюдены все необходимые параметры. Также в рамках подготовки к саммиту перед вылетом на Аляску российский лидер провел рабочее совещание, добавил пресс-секретарь главы государства.

