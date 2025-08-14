В Кремле раскрыли, что сделал Путин перед саммитом на Аляске

В Кремле раскрыли, что сделал Путин перед саммитом на Аляске Песков: Путин провел рабочее совещание перед саммитом с Трампом

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему саммиту с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча российского и американского президентов запланирована на 15 августа на Аляске, передает ТАСС.

Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, — сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске кроме Дмитриева войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.

До этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.