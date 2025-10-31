Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:35

Момент смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле попал на видео

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле. Ролик публикует Telegram-канал «Только новости». На нем запечатлен момент массовой аварии с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей.

Судя по видео, сначала произошло столкновение трамвая с маршруткой, которую затем отбросило на движущуюся в соседней полосе легковушку. В этот же момент в вагон врезается второе маршрутное такси, которое чуть не задевает автомобиль, принадлежащий владельцу видеорегистратора.

До этого стало известно, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло гибель более двух человек. По данным УМВД, авария унесла жизнь четырех человек, более 20 пострадали. На месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Позже в Сети появились кадры с места аварии в Туле, где погибли четыре человека. На опубликованном видео можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Также трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

Россия
Тула
ДТП
аварии
мосты
