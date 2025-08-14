Путин совершит еще одну поездку накануне саммита на Аляске Песков: по пути на Аляску Путин совершит региональную поездку

По пути на Аляску президент РФ Владимир Путин посетит один из российских регионов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, глава государства всегда использует дальние поездки на восток для совмещения региональной работы с международными делами.

Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока, для того чтобы различные регионы посетить, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, это было бы ошибкой.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа прошла в сжатые сроки. При этом он подчеркнул, что для этого саммита были соблюдены все параметры.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске кроме Дмитриева войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.