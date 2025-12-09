Турэксперт объяснил, как отмена виз с Китаем скажется на индустрии

После отмены виз в Россию начнут ездить больше молодых китайских туристов, рассказал MIR24.TV профессор, заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский. Он отметил, что это более платежеспособная аудитория.

Происходит изменение возрастного состава туристов из КНР — аудитория молодеет. Молодые китайцы активно самостоятельно путешествуют по миру, обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой. Для отечественного турбизнеса — это хороший шанс развиваться в направлении совершенствования обслуживания индивидуальных туристов, прибывающих из-за границы, — рассказал Чудновский.

По словам турэксперта, китайский рынок может обеспечить турпоток, сопоставимый с Европой. Он отметил, что благодаря отмене виз количество индивидуальных поездок может вырасти на 30-40%.

Ранее сообщалось, что число бронирований поездок в Мурманскую область среди граждан КНР возросло на 20%. В следующем году ожидается рост спроса еще на 40%.