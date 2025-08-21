Путин принял в Кремле важного гостя из Южной Азии Путин принял в Кремле главу МИД Индии

Президент РФ Владимир Путин принял в Москве министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, передает пресс-служба Кремля. В переговорах также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Индии в Москве Винай Кумар.

Путин принял в Кремле министра иностранных дел Республики Индии, председателя индийской части Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Субраманьяма Джайшанкара, — сказано в сообщении.

До этого индийский премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с российским лидером его переговоры на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом. Он назвал Путина своим другом и отметил, что Индия призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.