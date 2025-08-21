Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно о прорыве в отношениях Индии и России

Мантуров: товарооборот между Индией и Россией за пять лет вырос в семь раз

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, цитирует ТАСС слова первого вице-премьера РФ Денис Мантурова. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.

Помимо этого, Россия и Индия кардинально изменили финансовую архитектуру взаимной торговли. Доля расчетов в национальных валютах между странами превысила 90%, что стало ответом на вызовы современности. Мантуров подчеркнул, что государства намерены и дальше активно развивать партнерство в финансовой сфере, уделяя особое внимание межбанковским связям и сотрудничеству в области страхования для укрепления достигнутого успеха.

Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты, — сказал он.

Ранее сообщалось, что индийской стороне предоставлена скидка на российскую нефть в размере 5%. Причем у Нью-Дели фактически нет других вариантов поставок.

До того стало известно о срыве запланированного визита американских торговых переговорщиков в Индию. Встреча должна была состояться с 25 по 29 августа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами.

Индия
Россия
Денис Мантуров
товарооборот
