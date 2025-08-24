Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 10:06

Аэропорт Калуги снова ушел «в режим ожидания»

Росавиация: аэропорт Калуги временно перестал принимать и выпускать самолеты

Международный аэропорт Калуга вновь перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, были введены около 09:50 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 рейсов задерживается более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Авиагавань работает в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это, ситуация в терминале Пулково остается спокойной.

До этого стало известно, что утром 24 августа аэропорты Тамбова и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Всего за сутки под временные ограничения на полеты подпало более 10 воздушных гаваней по всей России.

