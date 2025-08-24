Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:12

Младенца со свежей пуповиной нашли на свалке в российском регионе

Труп младенца с пуповиной нашли на мусорном полигоне в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне в деревне Лепсари Ленобласти, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. У младенца сохранилась пуповина. Тело младенца обнаружил водитель мусоровоза при разгрузке отходов. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

23 августа 2025 года на полигоне твердых бытовых отходов в дер. Лепсари Всеволожского района найдено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной, — сказано в сообщении.

Ранее в Черногорске в Хакасии местный житель в порыве ревности зарезал свою сожительницу и напал на ее шестилетнюю дочь. Девочка получила множественные ранения головы, лица и рук, ей также отрезало палец — врачи несколько часов проводили сложную операцию по его восстановлению. Подозреваемого задержали, он находится под стражей.

В Перми до этого очевидцы остановили пьяного мужчину, который попытался задушить девочку в лифте. Злоумышленника признали виновным по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения.

младенцы
полигоны
свалки
Ленобласть
находки
новорожденные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.