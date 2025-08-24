Младенца со свежей пуповиной нашли на свалке в российском регионе

Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне в деревне Лепсари Ленобласти, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. У младенца сохранилась пуповина. Тело младенца обнаружил водитель мусоровоза при разгрузке отходов. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

23 августа 2025 года на полигоне твердых бытовых отходов в дер. Лепсари Всеволожского района найдено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной, — сказано в сообщении.

Ранее в Черногорске в Хакасии местный житель в порыве ревности зарезал свою сожительницу и напал на ее шестилетнюю дочь. Девочка получила множественные ранения головы, лица и рук, ей также отрезало палец — врачи несколько часов проводили сложную операцию по его восстановлению. Подозреваемого задержали, он находится под стражей.

В Перми до этого очевидцы остановили пьяного мужчину, который попытался задушить девочку в лифте. Злоумышленника признали виновным по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения.