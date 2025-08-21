Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пьяный мужчина попытался задушить малолетнего ребенка в лифте

В Перми очевидцы остановили мужчину, пытавшегося задушить девочку в лифте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми очевидцы остановили пьяного мужчину, который попытался задушить девочку в лифте, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Злоумышленника признали виновным по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения.

Осужденный в состоянии алкогольного опьянения без каких-либо причин и явного повода, зайдя вместе с малолетней 2017 года рождения в кабину лифта, с силой схватил и сдавил шею потерпевшей обеими руками, — говорится в сообщении.

Ранее американку похитили из казино в Оклахоме, затолкали в автомобиль и несколько раз изнасиловали. Полицейские остановили машину с пострадавшей и ее похитителями в штате Канзас.

Подозреваемые, 35-летний Луис Мигель Домингес и 24-летний Хосе Фернандо-Люкс Моралес из Арканзас-Сити, были арестованы и обвинены в похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Обвинения в изнасиловании предъявлены только старшему задержанному. Суд назначил им залоги в $1 млн (более 80 млн рублей) и $500 тысяч (более 40 млн рублей) соответственно. Расследование продолжается.

