Дружественный огонь у Кременной и помощь ФРГ: новости СВО к вечеру 24 июля

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что два подразделения Вооруженных сил Украины устроили перестрелку около Кременной в Луганской Народной Республике. По его словам, в зоне проведения специальной военной операции в рядах украинских войск участились случаи дружественного огня.

Военэксперт отметил, что средства объективного контроля ВС России зафиксировали перестрелку двух подразделений на опорном пункте в 2,5 км западнее Нововодяного. Населенный пункт расположен в Кременском муниципальном округе ЛНР. В перестрелке применялись автоматический станковый гранатомет и минометы.

Дружественный стрелковый огонь был открыт с лесополосы севернее от укрепрайона — в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС и минометы. Вероятнее всего, имела место несогласованность действий между разными подразделениями ВСУ, но фактор выяснения отношений также нельзя исключать, поскольку рост подобных перестрелок отмечается и на других участках фронта, сказал Марочко.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Как Германия намерена помогать ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ФРГ намекнули на налаживание производства немецких дальнобойных ракет для украинских вооруженных сил. Так он отреагировал на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что Украина сможет «оказывать влияние» на территорию России.

По словам аналитика, речь идет о ракетах, которые хотят производить на украинской территории и под ее же названиями. Это будет, скорее всего, «ремейк» Taurus с дальностью до 600 км, по некоторым данным, и за тысячу километров, отметил Дандыкин. Он уверен, что это вряд ли что-то изменит, но тем не менее у ВСУ «появится возможность стрелять до Москвы и дальше».

Ракетные системы западного производства могут поступить на вооружение ВСУ уже в ближайшее время. Тем не менее ВС РФ готовы нейтрализовать эту угрозу противника. Военные дождутся, когда ракеты выйдут на финальную стадию, и нанесут удары по вражеским предприятиям, пояснил эксперт.

Фото: Социальные сети

Названы новые военные объекты Украины, попавшие под удар

Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России нанесли за минувшие сутки удары по цехам сборки и хранения дронов украинских войск. В ведомстве добавили, что также были поражены хранилища горючего и склады ракетно-артиллерийского вооружения противника. Помимо этого, под ударами оказались пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах, отметили в Минобороны.

Также в ночь на 24 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Помимо этого, были атакованы объекты энергетического комплекса, обеспечивающие деятельность ВСУ, добавили в ведомстве.

Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова

Боец с позывным Ланцет рассказал СМИ, что военнослужащие ВС России на одном из участков фронта при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У сбили в воздухе украинский гексакоптер «Вампир». По его словам, 10-дюймовый беспилотник также способен поражать гексакоптеры ВСУ типа «Баба-яга» с подвешенными к ним боеприпасами.

Чтобы вывести из строя вражеский БПЛА, достаточно приблизиться к нему в воздухе на дистанцию 10–15 метров. Даже несмотря на то, что украинские солдаты пытаются бронировать свои гексакоптеры, против российского дрона это бессмысленно, резюмировал собеседник агентства.

Военнослужащий ВС РФ Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Песков раскрыл причину создания буферных зон на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев давно старается перенести военные действия на территорию РФ, с этим связано формирование буферных зон на границе с Украиной силами российской армии. Так представитель Кремля прокомментировал призыв главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского перенести боевые действия на территорию России.

По его словам, то, что ВСУ пытаются переносить разные элементы боевых действий в Россию, не является новостью. Именно поэтому российские военные делают все возможное не только для создания определенных буферных зон, но главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры Киева, подчеркнул Песков.

«Будет страшно»: ВСУ предупредили об ответном ударе после атаки на Сочи

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Украина напрашивается на удар ракетой «Орешник» после атаки беспилотников ВСУ на Сочи. По его словам, в курортном городе нет воинских формирований, поэтому удар можно считать террористической акцией.

Депутат подчеркнул, что ответ Москвы совершенно точно будет неотвратимым. По его словам, «наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины».

Он добавил, что ВСУ нанесли удар по мирным жителям и людям, которые приехали отдыхать. По словам депутата, спецслужбы и Военно-следственный комитет выяснят всю цепочку и накажут виновных.

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