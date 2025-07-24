Песков раскрыл причину создания буферных зон на границе с Украиной Песков: ВС РФ делают все для создания буферных зон на границе с Украиной

Киев давно старается перенести военные действия на территорию РФ, с этим связано формирование буферных зон на границе с Украиной силами российской армии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского перенести боевые действия на территорию Росиии, пишет ТАСС.

То, что они пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию, это не ново. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинского режима, — сказал Песков.

Главком ВСУ 8 июля заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях. Он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий. В ответ Песков заявил, что ВС России продвигаются вперед и создают соответствующие буферные зоны для безопасности регионов страны.

Военкор Александр Коц заявил, что Сырский на словах продолжает удерживать Белгородскую и Курскую области России, так как ему больше нечего сказать на фоне возможной отставки. Он напомнил Сырскому о «бесславно завершившейся» курской авантюре ВСУ.