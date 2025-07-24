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24 июля 2025 в 08:32

Два подразделения ВСУ устроили перестрелку в ЛНР

Солдаты ВСУ устроили перестрелку между собой около Кременной в ЛНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два подразделения ВСУ устроили перестрелку около Кременной в ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины участились случаи дружественного огня в зоне проведения специальной военной операции.

Средства объективного контроля ВС России зафиксировали перестрелку двух подразделений на опорном пункте в 2,5 км западнее Нововодяного. Населенный пункт расположен в Кременском муниципальном округе ЛНР. В перестрелке применялись автоматический станковый гранатомет (АГС) и минометы.

Так называемый дружественный стрелковый огонь был открыт украинскими боевиками с лесополосы севернее от укрепрайона — в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС и минометы. Вероятнее всего, имеет место несогласованность действий между разными подразделениями вооруженных формирований Украины, но фактор выяснения отношений также нельзя исключать, поскольку рост подобных перестрелок отмечается и на других участках фронта, — сказал Марочко.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 человек. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

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