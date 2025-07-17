Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 10:45

Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 человек, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

Предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017-го, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019-го, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые осуществляли командование подконтрольными вооруженными формированиями, включая националистические группировки. Под их руководством также проводились разведывательные и диверсионные операции. Было разрушено более 260 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию фигурантов уголовного дела.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

ВСУ
ЛНР
ДНР
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Стало известно о создании ОПГ при Минобороны
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Попавших в западню коров в России сняли на видео
Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.