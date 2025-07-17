Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР

Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 человек, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

Предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017-го, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019-го, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые осуществляли командование подконтрольными вооруженными формированиями, включая националистические группировки. Под их руководством также проводились разведывательные и диверсионные операции. Было разрушено более 260 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию фигурантов уголовного дела.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.