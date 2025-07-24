Названы новые военные объекты Украины, пораженные ВС России

Вооруженные силы России нанесли за минувшие сутки удары по цехам сборки и хранения дронов украинских войск, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве добавили, что также были поражены хранилища ГСМ и другие военные объекты противника.

Нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах, — сказано в сообщении.

Также в ночь на 24 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Помимо этого, были атакованы объекты энергетического комплекса, обеспечивающие деятельность ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.

Прежде западные СМИ сообщили, что применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов. За последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года. МО РФ эту информацию не комментировало.