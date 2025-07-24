Трамп припомнил Европе должок из-за Украины Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Украины три года назад

Страны Европы должны были заплатить Соединенным Штатам за военную помощь Украине еще три года назад, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне. Он напомнил, что США и Евросоюз заключили соглашение, обязавшее объединение полностью оплачивать стоимость поставляемого оружия. По словам Трампа, ЕС будет получать оборудование и распределять его, и большая часть пойдет на Украину.

Но они будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — NEWS.ru) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад, — сказал глава Белого дома.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на Трампа, чтобы тот занял более жесткую, «ястребиную» позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.