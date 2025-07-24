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24 июля 2025 в 10:10

Трамп припомнил Европе должок из-за Украины

Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Украины три года назад

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Страны Европы должны были заплатить Соединенным Штатам за военную помощь Украине еще три года назад, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне. Он напомнил, что США и Евросоюз заключили соглашение, обязавшее объединение полностью оплачивать стоимость поставляемого оружия. По словам Трампа, ЕС будет получать оборудование и распределять его, и большая часть пойдет на Украину.

Но они будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — NEWS.ru) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад, — сказал глава Белого дома.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на Трампа, чтобы тот занял более жесткую, «ястребиную» позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.

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