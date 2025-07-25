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25 июля 2025 в 19:57

В МИД раскрыли, были ли иностранцы на борту разбившегося Ан-24

МИД России: на борту разбившегося Ан-24 были граждане Китая и Белоруссии

Фото: Дальневосточная транспортная/РИА Новости

Среди погибших пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение вблизи населенного пункта Тында в Амурской области, был один гражданин Китая, говорится на сайте МИД РФ. Также на борту разбившегося воздушного судна был один гражданин Белоруссии.

В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР, — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин сообщил, что на месте падения самолета в Приамурье удалось обнаружить бортовые самописцы. По его словам, в ближайшее время устройства должны транспортировать в Москву, где специалисты займутся их расшифровкой.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в настоящий момент рассматриваются две версии падения самолета. По его словам, воздушное судно могло рухнуть по причине технических неполадок на борту или из-за ошибки пилотов.

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