Погода в Москве в пятницу, 25 июля: ждать ли сильные ливни и похолодание

Погода в Москве в пятницу, 25 июля: ждать ли сильные ливни и похолодание

В Москве в пятницу, 25 июля, погоду будет определять гребень антициклона. Что еще известно о прогнозе в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 25 июля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что завтра, 25 июля, дожди в Москве прекратятся, и осадков не предвидится. При этом, по его словам, в ближайшие дни не стоит ждать серьезных понижений температуры.

«Максимальная температура в Москве составит +23–25 градусов, по области — +21–26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более», — рассказал Ильин.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила, что в пятницу атмосферное давление в российской столице вырастет, и погоду будет определять гребень антициклона.

«До четверга включительно будут приниматься кратковременные дожди, температура — до +26 градусов. В пятницу и в субботу атмосферное давление подрастет, погоду станет определять гребень антициклона. Температура днем до +28 градусов по региону. Эпизод жаркой погоды вернется в Москву в выходные дни, осадков не ожидается», — пояснила она Агентству городских новостей «Москва».

По данным сервиса «Метеовести», в Москве в пятницу, 25 июля, в течение суток ожидается малооблачная погода: ночью +19–21 градус, днем — +28–30 градусов, ветер слабый.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 июля

Александр Ильин заявлял, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на протяжении недели будет дождливо.

«Кратковременные дожди ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — говорил он.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни в городе будет жаркая погода.

«В атмосфере все продолжает меняться, и перспективы +30 градусов в Петербурге растягиваются еще дней на пять или даже шесть. Пусть все не оправдается, хватит нам в городе и +25 градусов», — написал он в авторском Telegram-канале.

«Метеовести» пишут, что в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 июля, в течение суток ожидается ясная погода: ночью +17–19 градусов, днем — +29–31 градус, ветер слабый.

Читайте также:

Мощные ливни и парилка до +30? Погода в Москве в начале сентября: что ждать

Крушение самолета Ан-24 Хабаровск — Тында: что известно, сколько жертв

Концерты в Москве, запрет пить водку: как Оззи Осборн относился к России