Палящее солнце и парилка до +35? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Палящее солнце и парилка до +35? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В Москве в конце недели не предвидится осадков. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 25, 26 и 27 июля? Ждать ли палящего солнца и парилки до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в пятницу, 25 июля, дожди в Москве прекратятся, осадков не предвидится. При этом, по его словам, в ближайшие дни не стоит ждать серьезных понижений температуры.

«Максимальная температура в Москве составит +23–25 градусов, по области — +21–26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более», — заявил Ильин.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается.

«До четверга включительно будут приниматься кратковременные дожди, температура — до +26 градусов. В пятницу и в субботу атмосферное давление подрастет, погоду станет определять гребень антициклона. Температура днем до +28 градусов по региону. Эпизод жаркой погоды вернется в Москву в выходные дни, осадков не ожидается», — пояснила она Агентству городских новостей «Москва».

По данным сервиса «Метеовести», в российской столице в пятницу, 25 июля, в течение суток ожидается малооблачная погода: ночью +19–21 градус, днем — +28–30 градусов, ветер слабый.

В субботу, 26 июля, будет переменная облачность и небольшой дождь, также возможна гроза. Ночью — плюс 20–22 градуса, днем — плюс 25–27 градусов. Ветер южный, умеренный.

В воскресенье, 27 июля, днем прогнозируется ясная погода и +27 градусов.

Таким образом, в конце недели в Москве будет палящее солнце, но парилки до +35 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале августа

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — отметил он.

По предварительной информации метеосервисов, погода в начале августа в российской столице ожидается теплой и комфортной, однако с аномалиями относительно долгосрочных прогнозов.

Так, в период с 1 по 5 августа дневная температура составит +23 градуса, ночная опустится до +13 градусов. Осадки будут минимальными, влажность — 72–74%, ветер южный — 3,5–4,3 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба.

С 6 по 10 августа сохранится стабильная погода: днем — от +24 до +28 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. Кратковременные дожди вероятны 10 августа (до 3,4 мм), ветер усилится до 7 м/с.

Читайте также:

Концерты в Москве, запрет пить водку: как Оззи Осборн относился к России

Штраф за поиск экстремистских материалов: за что накажут, просмотр соцсетей

Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова